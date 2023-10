PÕHJUS ON ÜLLATAV ⟩ Justkui õnnelikus suhtes naine valetas oma mehele isadustesti kohta

Näiliselt õnneliku perekonna harmoonia sai kannatada siis, kui ühel päeval väitis naine oma mehele, et ta pole lapse bioloogiline isa. Mees otsustas selle peale aga isadustesti teha — mitte enda, vaid pigem tütre pärast. «Kui ma poleks tema bioloogiline isa, oleks liiga suur tõenäosus, et ta saab ühel päeval ise selle kuidagi teada. Ma ei tahaks, et ta niimoodi seda teada saaks.» avaldas ta anonüümselt Redditis.

Ta ostis endale koju testikomplekti, mille kohta ta ütles oma naisele, et see on Covidi test. Vaid 48 tundi hiljem oli tal vastus olemas — ta on ikkagi türe isa. «Ta on alati minu tütar olnud. Ma ei usu, et ma olen kunagi elus ühegi testitulemuse pärast nii suurt kergendust tundnud.»