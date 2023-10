Finantskonsultandina töötav Daniel on juba mitu aastat võidelnud sellega, et seksuaalvahekord lõpeb liiga äkitselt. Kui arvatakse, et enneaegne seemnepurse on seotud vanusega, siis see pole sugugi tõsi – ka nooremad mehed võivad selle all kannatada. Hea uudis on see, et see on treenitav!