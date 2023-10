Praegusel hooajal, kui viirused kimbutavad, on küüslauk ennetava ampsuna paljudes peredes omal kohal. Kui ta ka päriselt abiks ei ole, siis usk selle äkilise mekiga vilja kasulikesse omadustesse annab tunde, et oled oma keha heaks midagi teinud. Kui vaid seda kohutavat hingeõhku ei jääks...

Ajakirjas «Molecules» avaldatud Ohio osariigi ülikooli teadlaste läbiviidud uuring näitas, et naturaalse jogurti tarbimine võib eemaldada hingeõhust küüslaugulõhna, teatas Mirror. Eriti tõhus on kõrge valgu- ja rasvasisaldusega toode, ehk et soovitatakse ampsata just Kreeka jogurtit.