Kes kunagi on mõne luu murdnud, on tingimata röntgenis käinud. Haigusi ja uuringuid, mis kiirgusaparaadi alla saadavad, on veelgi. Teame, et sealt on näha meie siseorganid, aga üks naine tahtis piinlikkusest maa alla vajuda, kui tegi enda jaoks veel ühe üllatava avastuse.