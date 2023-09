Hakkaja naine otsustas juba praegu valmis kokata kõik jõuluõhtusöögid: «nüüd ei pea ma stressama kartulite koorimise pärast»

Kahe lapse ema Tahnee Beck armastab pühadehooajaks ette valmistuda ja hoolitseb alati selle eest, et pidupäeval ei oleks tal mingeid kohustusi ning et ta saaks perega võimalikult palju koos aega veeta. «Ma armastan jõule ja väike ettevalmistus aitab mul neid veelgi rohkem nautida. Varem olen olnud jõuludel hõivatud köögis askeldamisega, niiet aega ei jää pere jaoks ülegi. Nüüd ootan jõuluhommikut, et üheskoos kingitusi avada, mitte stressata kartulite koorimise pärast.»

33-aastane Norfolkist pärit naine alustas kokkamist 16. septembril ning on valmistanud juba peaaegu kõik jõululaupäeva toidud — jõulukoogi, köögiviljad, lihapallid, magushapu kastme, apelsini-mangosalati, neli sorti küpsiseid ja eelroad. Jõuluõhtusöögiks roogade ette valmistamine ei tähenda mitte ainult, et tal on sel päeval lihtsam, vaid et ta on ka raha säästnud.

Raamat on talle toiduvalmistamisel täielikuks inspiratsiooniallikaks, kuna ta poleks kunagi osanud mõelda, et roogasid võiks eelnevalt külmutada. Tahnee selgitas: «Mulle meeldivad kõik vintage'i asjad, nii et see on minu jaoks väga lõbus. Lisaks on see mõnus nostalgialaks ka mu mehele, kes mäletab hästi seda raamatut oma lapsepõlvest. Mehe peres valmistati samamoodi paljud road eelnevalt ette ära — näiteks, ananassijäätis ja must metsa kook on tema lemmikud.»