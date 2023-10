Kas teadsid, et nabasse võib nii palju mustust koguneda, et inimesed on seda nahavähiks pidanud? Või et vaatamata levinud arvamusele pole kõigil imetajatel naba? Naba on intrigeeriv kehaosa. See jäetakse sageli tähelepanuta, kuid mõnel on nabafetiš. Igal juhul on naba märk, mis tuletab meelde meie päritolu. Allpool on kirjas veidrad faktid naba kohta!