Salajane põhjus, miks Meghan Markle Suurbritannias elades juukseid kinni kandis

Meghani juuksur George Northwood avalikustas, et see oli teadlik otsus teha sellest tema tunnussoeng. «Tahtsime, et juuksed oleksid kinni, sest sageli oli see sobiv, kuid me ei tahtnud, et see oleks liiga formaalne. Tahtsime rafineeritud ebatäiuslikkust – see on see, mis võtab Meghani kokku.»

Enamik Meghani stiiliotsuseid olid väga läbimõeldud, kui ta oli ametlikult kuningliku pere liige. Nagu näiteks seegi, et ta kandis alati neutraalseid toone, nagu beež ja valge. 42-aastane Meghan rääkis enda ja Harry Netflixi saates: «Ühendkuningriigis viibides kandsin ma harva värve – sellel oli oma tagamõte.»

«Minu arusaamise kohaselt ei tohi sa kunagi kanda Tema Majesteediga sama värvi, kuid ka mitte teiste kõrgema kuningliku tiitliga inimestega. Nii et ma mõtlesin, mis värvi nad tõenäoliselt kunagi ei kanna. Helepruun, beež, valge... nii et ma kandsin palju neutraalseid toone, kuid see oli ka selleks, et saaksin lihtsalt sulanduda sisse. Ma ei üritanud silma paista. Ma liitusin selle perega ja tegin kõike, et sinna sobida.»

Meghan Markle 11. juulil 2018 kuninglikke kohustusi täitmas. Foto: Matt Crossick/ EMPICS Entertainmen/Scanpix

Ehkki Meghan on kandnud pärast kuninglikust perest lahkumist ka värve, armastab ta siiani neutraalseid toone. Neid kandis ta palju Netflixi sarja filmimise ajal.

Värvipsühholoog Tash Bradley avaldas väljaandele HELLO!, mis ta arvab Meghani kombest kanda üleni valget. «Valget kantakse, et selgitada mõtteid, et näidata oma selget mõistust ja et sa tunned ennast. Valge kandmiseks peab olema palju enesekindlust. Sa ei varja midagi – tahad näidata puhtust. See on väga julge samm panna selga üleni valge riietus.»