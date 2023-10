Joan Collinsi majapidamises on «vanus» ropp sõna. Ja mitte sellepärast, et 90-aastane Collins kardab oma vanust. Või sellepärast, et tema viies abikaasa on temast paarkümmend aastat noorem. Hoopis sellepärast, et ta on alati uskunud, et vananemise kunst on ignoreerida seda nii hästi, kui saad. «Ma olen 60 + ma ei tea, kui palju aastaid!» on ta öelnud.