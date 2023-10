70 PROTSENDIL MEESTEST ⟩ Sinu kallimal võib olla levinud saladus, mida ta kahjuks tunnistada ei julge

Küsitlustest on selgunud, et biseksuaalsed mehed ei tunne end sageli isegi paarisuhtes turvaliselt oma seksuaalsest orientatsioonist rääkida. 75 protsenti naistega suhetes olevatest meestest pole partnerile oma orientatsioonist rääkinud. See ei räägi mitte ainult heteronormidest, vaid ka sooliste normide mõjust. Nad määravad, millisena mehi nähakse ja millist rolli neilt suhtes oodatakse.

Eesti LGBT ühing sõnastab, et biseksuaalne on inimene, kes tunneb emotsionaalset ja/või seksuaalset tõmmet nii endaga samast kui ka erinevast soost inimeste vastu. Mõned inimesed defineerivad end biseksuaalsetena, kui neile meeldivad naised ja mehed, teised defineerivad biseksuaalsust kui külgetõmmet endaga samast soost ja ükskõik millisest teisest soost inimeste suhtes. Biseksuaalsus erineb panseksuaalsusest selle poolest, et biseksuaalsele inimesele on sugu külgetõmbe tekkimisel üldiselt oluline, panseksuaalsuse puhul pigem mitte.

Biseksuaalid jäävad sageli nähtamatuks. Ühiskonnal on tugev heteroeeldus, varjatuks jäävad eriti bi-mehed ja nende kogemused. Samas võibolla just oma nähtamatuse tõttu kogevad biseksuaalsed mehed vähem diskrimineerimist, kui geid.

Saladuslikud bi-mehed 2019. aastal läbi viidud üle-euroopaline uuring näitas, et vähem kui 10 protsenti biseksuaalsetest meestest oli oma seksuaalse sättumuse suhtes väga avatud ja 15 protsenti mõnevõrra avatud. Umbes 55 protsenti vastanutest väitis, et nad ei ole kunagi oma seksuaalsuse osas avameelsed. Biseksuaalsete naiste puhul jäi vastav näitaja alla 35 protsendi. 75 protsenti naistega suhetes olevatest meestest ütles, et nad pole partnerile oma seksuaalsusest rääkinud. Vaid kolm protsenti naistega suhtes olnud meestest ütles, et on oma biseksuaalsuse suhtes oma partnerile avatud. 35 protsenti mehega suhtes olevatest meestest ütles, et nad ei ole oma partnerile oma biseksuaalsuse suhtes avatud. 17 protsenti bi-meestest rääkis oma meespartnerile oma seksuaalsusest väga avalikult.