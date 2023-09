TikTokis levib hulljulge iluväide: porgandi söömine annab samu tulemusi kui isepruunistav toode. Kõik sai alguse sellest, et üks TikToki kasutaja väitis, et on viimase paari aasta jooksul söönud kolm suurt porgandit päevas ja see muutis tema naha loomuliku alltooni heledast kuldoranžiks. Paljud teised rakenduse kasutajad on seda proovinud ja kinnitavad, et see toimib ja nad on oma isepruunistavad tooted prügikasti visanud. Kas päevitunud jume on tõesti vaid mõne porgandi kaugusel?