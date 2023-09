Sündmuse peakorraldaja Kätlin Kikkase sõnul on «Girls Who Ride» päeva eesmärk juba kolmandat aastat innustada tüdrukuid ja naisi igas vanuses sõitma ükskõik mis ekstreemspordi lauaga. «Väga kihvt on see, et siin on nii palju eritasemega inimesi — mõned panevad täiesti hullu, mõned on täiesti algajad. Vanuses pole samuti mingit küsimust. Siin on täna üle neljakümneseid naisi, kes esimest korda tulevad rula peale — lihtsalt sellepärast, et äge oleks kunagi oma tütre või pojaga koos skateparki minna.»