«Moest pole mõtet liiga tõsist tähendust otsida. Selle mõte on palju lihtsam – pakkuda kandjale rõõmu ja tuge,» on öelnud täna 50. sünnipäeva tähistav moekunstnik Tiina Talumees. Oskusliku rätsepatöö ilu ning mõtestatud looming on Talumehe elutöö alustalad.