Valvekaamera kaadritest selgus, et 3-aastane Serenity tulistas end oma jalgpalli vaatava sugulase kõrval vanaema kodus diivanil. Läheduses viibis ka tema aasta vanem vend. Videol on veel üks diivanil istuv naine, kuid ta on puudega ega saa väidetavalt liikuda.