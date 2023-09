Karmen Joller kaebab laimajad kohtusse: otsustasin taastada oma hea nime

Ta selgitab, et valeinfo mõjutab teda, hoolimata paksust nahast, ja teeb alati haiget. «Enamasti olen õppinud toime tulema huumori abil või püüdes valeinfo levitajaid mõista. Mind tabav valeinfo, nagu igasugune (vaimne) vägivald, mõjutab aga lisaks minule ka mind ümbritsevaid inimesi. Isegi täiesti võõrad inimesed on minult kordi ja kordi küsinud, miks ma valeinfo levitajatega midagi ette ei võta ja miks ma lasen end «peksta». Mu vanemad on palunud mul lõpetada avalikud sõnavõtud, sest neil on raske taluda, kui mind jälle mustatakse ja minu kohta valesid levitatakse. Nad on korduvalt pidanud mind kaitsma ka oma tuttavate ees. Valeinfot uskuma jäänud pahased inimesed on seganud mu kolleegide tööd perearstikeskuses, sest on sinna helistanud ja oma pahameele telefonikõne vastu võtnud õe peale välja valanud.»