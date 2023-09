VANAD JA KOBEDAD ⟩ Südamlik video: meigikunstnikud näitavad noorpaarile, kuidas nad näevad välja vanana

Esimesena paljastades viiekümnendate aastate välimus, muudab see nad natuke ehmunuks, kuid üllatunuks. «Pean hakkama päikesekreemi vist kasutama,» naljatleb Tavis peeglisse vaadates. Seejärel viskavad nad nalja lemmikloomade, maasturite ja vanematekogu kohtumiste üle, mis on selles vanuses tõenäoliselt nende elu igapäevane osa.

Üleminek seitsmekümnendatele on veidi drastilisem — nende juuksed on hallimad ja kortsud sügavamad. Nad puhkevad naerma, kui teineteist näevad. Tavise kulmud on Kristie sõnul eriti lõbusad. Siis aga muutuvad nad mõtlikumaks...«Ma ei saa jätta mõtlemata, millised võisid olla viimased 50 aastat,» ütleb Tavis, kui Kristie näol voolavad pisarad.

Üheksakümnendate aastatele ülemineik kulgeb veidi vaiksemalt. «Milline uskumatu asi, mida kogeda,» ei suuda Kristie peeglisse vaadates uskuda. «Tavist nähes on mingi kummaline lohutav tunne,» ütleb ta. «Abielludes ja seda kõike alustades ei saa ma ju olla kindel, et see on see, mida ma tahan.»