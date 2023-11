Abielus mehe ebasobiv märkus pruudi kohta pani ta enda naise nördima: «Mu mees ei saa ikka aru, mida ta valesti ütles»

Kui muidu on pruut pigem sportlik ja vabaajariideid armastav, siis oma pulmadeks valis ta põlvedeni ulatuva kleidi. Pulmakülalised olid pruuti nähes üllatunud ning valasid teda kaunite kiidusõnadega üle. Kui pruut läks külalisi tervitama, tundis ta end veidi ebakindlana ning ütles: «Ma tavaliselt ei kanna kleite, nii et ma loodan, et see on okei.»

Siis aga ütles naise abikaasa pruudile midagi, mis pani ta mõtlema. «Mu abikaasa pilgud liikusid pruudi keha vaadates üles-alla ja ta ütles pruudile tugevalt rõhutades: «See on enam kui okei. Selle figuuriga võid sa kanda kõike.»» Märkusest jahmunud naine püüdis oma mehele selgitada, et see oli äärmiselt kohatu kommentaar. Ta lisas: «Oli selline sekundi murdosa kohmetust, kuid siis pruut tänas teda ja läks edasi külalisi tervitama. Ma pidin oma mehele selgitama, miks see ei sobi. Ta oli nii hämmingus ja ei saanud sellest aru.»

Naise postituse kommentaaride sektsiooni kogunes hulk inimesi, kes jagasid oma mõtteid antud olukorra kohta: «Ma natuke kardaksin, kui ma oleksin pruut. Kommentaar tundub kuidagi seksuaalne.» arvas üks kasutaja. «Inimesed ei tohiks kunagi kommenteerida, kui kuum on kellegi teise keha, kui te pole nende partner.» lisas sama kasutaja.

Teine kasutaja kirjutas: «Olen väga nõus. Ma ei ole pruudile piisavalt lähedane, et teada, kuidas ta tema sõnu vastu võttis, kuid ma tean, et kui see minuga juhtuks, ei oleks mul kindlasti mugav olla.»