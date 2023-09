Naine sai mehe kohta lunarahanõude, kuid siis juhtus midagi pöörast

Vana-aasta viimasel õhtul läks mees mõneks ajaks välja, et seksitöötaja juures ihulisi rõõme nautida. Mõne aja pärast piiksus tema naise telefon, kuhu saadeti lunarahanõue 7000 dollarile. Naisele anti teada, et Lähis-Ida mehed hoiavad tema meest kinni ja tal on aega järgmise hommikuni raha leida.