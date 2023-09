Coco Mocoe taskuhäälingusaates rääkis Hefneri endine tüdruksõber, et mehe erisoovina pidid kõik naised tema ümber nägema välja nagu hilisteismelised, kes on äsja täisealisteks saanud. Hefner arvas, et punane huulepulk muudab naiste välimuse vanemaks ja ta ei lubanud sellisel asjal enda läheduses juhtuda. «Tugev meik ja punased huuled olid tema meelest keskealiste naiste tunnuseks, temale meeldisid verinoored tüdrukud.»