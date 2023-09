GALERII ⟩ Moelooja Oksana: «Kui sa ei ole enam kakskümmend, siis kata kinni... »

Arvesta ka iga. Moelooja Oksana Tandit on kuulus nii konkreetse silueti kui ka selge sõna poolest. «Kui sa ei ole enam kakskümmend, siis kata põlved kinni,» soovitab Oksana. «Ja võibolla käed ka! Ei ole vaja liiga palju näidata, see teeb naise odavamaks. Meestel on ka fantaasia olemas.» Tema disainerikogemus kinnitab, et ka liiga liibuv siluett ei suuda selgejoonelise silueti ja mõõduka vabadusastmega stiilsuse skaalas konkureerida. Näiteks tänaseni moelemmikute hulka kuuluvat kaherealise pintsakuga pükskostüümi pakkus Oksana juba aastate eest. Jakk pigem sirge ja püksid ei pigista. Praegu on kõik moepealinnad samal stiilitrajektooril.

Oksan leiab samas, et vanus on naisterahvale vaid trump. «Vanus annab ainult eeliseid,» kinnitab moelooja. «Naisterahva puhul – minu aastad on minu rikkus. Isegi kui see ei tundu nii, siis süvene ja näed, see on tõesti tõsi! Elukogemus annab naisele trumbid ja oskused, mida noorus kunagi ega kuidagi kompenseerida ei suuda. Noorus võib-olla loeb nendele, kelle jaoks naine on objekt. Kui naine on isiksus – siis see ei loe! Kui naisel on aastaid, siis ta oskab ennast välja kanda, on endaga sõbraks saanud ja ei muretse enam selle pärast, mida teised arvavad. Ta oskab elada!»