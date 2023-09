Igava ilmumisega Brigitte Susanne Hunt juba pidulisi ei tüüta - särada see hulljulge naine päris kindlasti oskab! Sel korral kandis ta ehk isegi harjumatult avarat ja katvat kuldset komplekti, mis pärit Piret Kuresaare ateljeest, ning lukskuslikke disainerikingi, mille hind ületab 1000 eurot. Eks see avaram siluett oli teadlik valik - millest seltskonnas avalikult rääkida ja millest mitte, see võiks olla iga inimese õigus ja ilus naine olemine pole siin erand. TV 3 peo suur galerii

Foto: Kalev Lilleorg