Lõpuks peavad ka pahad tüdrukud abielluma!

Mehi pole vaja

«Seriaal tõestas, et televisioon ei vaja mehi ehk et ka neid saab objektistada ja madaldada läbi naiskarakterite lugude, täpselt nii nagu mehed on seda aastaid teinud,» kirjutas samas artikli autor Stephen Armstrong.

Omalt poolt jääb Armstrongi tõdemusele ainult alla kirjutada. See, et erinevatelt meestest ei harrasta naised valjuhäälset juttu stiilis «mulle on ikka tagumik rindadest olulisem», ei tähenda, et meeste suhtes taolisi mõtteid ei mõelda ja neid «selle» pilguga ei vaadata. Seriaal tõstatas erinevaid probleemiasetusi. Keda valida – noored mehed on oluliselt värskemad ja rõõmsamad, samas mõni härra jälle muutub vanemaks saades apetiitseks...

Kas mehel on hea näonahk ja valged hambad? Kui pikk mees on piisavalt pikk ja kas võib olla midagi häirivamat kui pika keha ja lühikeste jalgadega mees? Istmik peaks teksades ahvatlev tunduma ning torso võiks olla võimalikult rasvavene ja trimmis. Kas kiila pea või taanduva juustepiiriga meestega on võimalik leppida? Need näitajad on meeste juures sama olulised kui teadagi mis kumerused jms naiste juures. Nii et pole mõni ime, et peale põlglikku esmasuhtumist vaatasid abikaasad ja poiss-sõbrad juba teatava huviga «seriaali, kust saab naiste mõttemaailmast aru».



Sarah Jessica Parker (Carrie) ja Christopher Noth (Mr. Big) ei saanud elada koos ja polnud valmis ka teineteisest täielikult lahti ütlema. Foto: Imago Stock&people