Higistamine on normaalne kehareaktsioon, mis on iseloomulik meile kõigile, kuid miks on see inimeseti nii erinev? Kõikide inimeste higi ei lõhna ühtemoodi ja selle põhjus on keerukad tegurid, alates geenidest ja toitumisest kuni individuaalsete hügieeniharjumuste ning isegi keskkonnamõjudeni välja. Kuigi higi ise on tavaliselt lõhnatu, hakkab kehalõhn kujunema siis, kui see seguneb meie nahal olevate bakteritega.