Kui sa avastad pärast kakamist, et tualettpaberil pole jälgegi, siis on tegemist kummituskakaga. Võib-olla isegi kahtled, kas see üldse juhtus just või nägid sa vaid und? Arst ja tiktokker Janine Bowring selgitab oma platvormil nähtust, paljastades et sa mitte üksnes ei säästa tualettpaberi pealt, vaid see on ka märk sellest, et su tervis on hea.