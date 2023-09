Ehkki teismeiga on möödas, siis aeg-ajalt pistab ikka mingi vistrik oma koleda pea välja. Kõigil meil on piirkonnad, kus see kõige tõenäolisemalt juhtub. Mõnel ilmnevad punnid, kui nad räägivad palju telefoniga ja see on näo vastas. Kui need tekivad aga nina ja ülehuule juurde, siis võib vist endale õnne soovida, et eluga neist pigistamissessioonidest on välja tuldud.