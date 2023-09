Psühholoogid on täheldanud, et illusioonid aitavad lahti mõtestada inimeste hingelist seisundit. Tihti on illusioonide analüüsimine see, mis näitab, mida inimese alateadvus kõige pealt märkab või millest mõtleb. Kui heidate pilgu pildile, loote kõigepealt oma alateadvuses tähenduse sellele, ilma, et jõuaksite ratsionaalse mõistusega seda analüüsima.