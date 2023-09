Üks ema on täielikus šokis, sest tema 7-aastane tütar tuli sõprade juurest mängimast, jalal ehtne tätoveering. Loo teeb veel segasemaks ja ogaramaks asjaolu, et tätoveeringu tegi lapse enda pereliige.

Muserdunud ema räägib, et saatis oma 7-aastase tütre Jayde oma isa perele külla. Ühel hetkel helistas laps talle ja küsis, kas ta võiks lasta tädil ennast tätoveerida. Ema keelas selle ühemõtteliselt, eeldas, et sellega on see teema ka ammendunud ning lõpetas kõne. Kui laps koju jõudis, oli aga ehmatus suur - tütre jalal oli vildakas ja lohakalt tehtud südamekujuline tätoveering.