SAA PUHTAKS! ⟩ Selgub, et enamik inimesi peseb seda kehaosa valesti

Selgub, et korraliku puhtuse ja hügieeni tagamiseks peab kaenlaaluste pesemisele hoopis rohkem tähelepanu pöörama. Kui me ka värskusest pakatavana duši alt välja astume ja ennast puhtaks peame, võib juhtuda, et kaenlaalused on endiselt päeva jooksul kogunenud mustuse ja higijääkidega kaetud.