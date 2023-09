Vähetuntud põhjus, miks meeste bokseritel on ees avaus

Meeste aluspesu on küll vähem kaunistatud ja lõigete osas konservatiivsem, kui naistel, kuid lõigete poolest on härraste alukad teinud läbi siiski tõelise revolutsiooni paremuse poole, et need jalas mugavalt istuksid.

Varem ei olnud meeste aluspükstel ees klapikujulist lisadetaili vaid need olid sarnaselt naistepesuga ühetasandilised. Kuid meeste anatoomilist eripära arvestades ei olnud see mugav lahendus. Seega oli ette õmmeldud augukese pluss ka see, et see kontuuris paremini meeste suguelundeid ja tegi bokserite kandmise mugavamaks.