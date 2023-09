HEA TEADA ⟩ Uuringud näitavad, et aknel on ootamatu kasu tervisele

Kas pole mitte suurepärane? Kui keegi väärib hilisemas elus õiglust, siis on need inimesed, kes pidid oma täbaras teismeeas võitlema enesehinnangu, vistrike, rasuse naha ja tõenäoliselt koolikiusatajatega. Uuring avaldati hiljuti ajakirjas Journal of Investigative Dermatology. Arstid olid aastaid märganud, et inimestel, kellel on eelsoodumus rasuse naha tekkeks, on vananedes vähem kortse, kuid nad ei teadnud, miks.