Miljonär paljastab oma jõukuse saladuse: meestel tuleb loobuda vaid ühest asjast

40-aastane Chris Cavallini on veendunud, et otsus lõpetada masturbeerimine võimaldas tal keskenduda isiklikule arengule, sporditegevusele ja oma äri kaudu rikkaks saada. Nutrition Solutionsi miljonärist asutaja usub, et eneserahuldamine ja pornosõltuvus on üks tegureid, mis takistavad meestel oma eesmärke saavutamast, sest nad kulutavad oma energiat ja aega kiirete naudingute hankimisele.