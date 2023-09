PÖÖRANE HIND ⟩ Paar saatis nahaalse pulmakutse: «Aitäh, et tuled, maksmiseks klõpsa siia»

Kutsutu, kes ennast Jackiks palus nimetada eeldas esmalt, et tegu on kingitusega, mis läheb pruutpaari mesinädalate fondiks. Aga ei, kingituse peab ta veel eraldi hankima. Pärast makse sooritamist sai ta tänuliku teate: «Aitäh, et toetate Sophie ja Jeffi unistuste pulma korraldamist.»