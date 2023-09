Just see kellaaeg on kohvi joomiseks parim

Milline kemikaal võib toimida pestitsiidina, aidata enneaegsetel imikutel korralikult hingata, parandada sportlikku sooritust ja tekitada kerget suminat? Õige, see on kofeiin.

Levinud on arvamus, et hommikukohvi jaoks on parim aeg ubes 90-120 minutit pärast ärkamist. Põhjus on selles, et kortisool - hormoon, mis aitab sind varahommikul stimuleerida - tõuseb varahommikul, kuid langeb ajapikku madalamaks.