Ema jagas kasulikku nippi, kuidas lapsele köögivilju sööta

Laste puhul on levinud, et köögiviljad ei pruugi nende lemmikud olla, eriti kuumtöödeldud, mis paraku nii mõnedki vitamiinid paremini omastavaks muudab. Ja veel see paine, kui ühel päeval sööb laps köögivilju heameelega, aga juba järgmisel keeldub neist otsustavalt ja nimetab neid enda jaoks kõlbmatuteks. Paljudel emadel on «must vöö» köögiviljade peitmises muu toidu sisse, et lapsed ei saaks aru mida söövad, saades toidust vajalikke vitamiine ja mineraale.