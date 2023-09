26-aastasel naisel, kes oma nime avaldada ei soovinud, olid oma pulmapeoks loomulikult suured ja imelised ootused. Aga need purunesid peagi pärast jah-sõna.

«Abiellusin eelmisel nädalal ja see oli täielik katastroof. Minu kodumaal on kombeks näidata pulmades enne vanemate kõnet armsaid videoid. Tavaliselt on nendes videotes fotosid pruutpaarist, sealhulgas nende lapsepõlvepilte, aga ka fotosid pere või sõpradega,» kirjutas haiget saanud noor naine Redditi foorumisse.