Akne ja valusad vistrikud ei ole vaid noorte probleem. Valusaid punne lõuajoonele võib tekkida üksikult ka hilisemas elus ja ka põletikuline akne ei ole täiskasvanute seas harv probleem. Miks see on ohtlik ja kuidas end aidata?

Nahk on meie keha kõige suurem organ ning tema üheks oluliseks funktsiooniks on kaitsta kõike, mis tema alla jääb ehk tegelikult kogu meie organismi. Seetõttu on naha seisukord ülioluline: ilus terve nahk tähendab, et ta suudab oma funktsiooni organismi kaitsjana täita maksimaalselt.