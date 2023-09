30-aastane Ariana ei ole varem öelnud, et on läbinud mingeid kosmeetilisi protseduure. Aga kuna ta on üles kasvanud rambivalguses ja seega juba noorest east pidanud kuulama kommentaare oma välimuse kohta, «on tõesti raske teada, mis võtta kuulda ja mida mitte,» ütles ta.

Ariana rääkis, et ta on sageli kasutanud suuri juukseid ja paksu silmalainerit kui maskeeringut, mille taha varjuda, kuid vanemaks saades ei meeldi talle enam see eesmärk, vaid ta tahaks mõelda meigist kui eneseväljendusest ja selle rõhutamisest, mis on juba olemas. Samamoodi kasutas ta kosmeetilisi protseduure.