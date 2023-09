GALERII ⟩ Apollo naistekas meelitas saalitäie rahvast kirge ja armastust nautima

Nagu Apollo naistekale tavaks – see pole lihtsalt hea filmi vaatamine parimas seltskonnas, see on ka pidu koos rikkalike üllatuste ja kingitustega!

«Saal oli naisterahvaid täis, kes kõik olid tulnud natuke romantikat otsima kolmapäeva õhtusse. Ei ühtegi meest! Vähemalt ei jäänud mulle silma,» muljetas 24-aastane Juta. «Enne filmi algust korraldati vahva loosimäng, kus oli võimalik võita erinevaid auhindu. Paistab, et rida kuuel oli õnnepäev, sest just sealt pärines suurem osa võitjatest.»

Apollo naistekas on kinoõhtu, kuhu on oodatud kõik, kes väärtustavad eksklusiivsust, head seltskonda ning vinget meelelahutust! Haarake kaasa oma parimad sõbrannad ja veetke koos auhinnaloosi ja hea filmi saatel üks meeldiv õhtupoolik.

Alates 15. septembrist on taas kinoekraanil Tessa ja Hardini armastuse lugu, mis on leidnud miljoneid fänne üle kogu maailma. Selle osa pealkiri on «Pärast kõike» («After Everything») Filmi viies ja viimane osa tõotab erilisi hetki, mis lubavad aimata, millega see armastuse-, seksi-, romantika- ja kireküllane lugu lõpeb.