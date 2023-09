Nelja lapse ema näitab, kuidas ta keha on aja jooksul muutunud

Uhke ema jagas hiljuti endast eri eluperioodidel tehtud pilte, et näidata, kuidas kehad pidevalt arenevad. Üks näitab teda kõige raskemas kehakaalus, teine paljastab, milline ta nägi välja pärast seda, kui ta paar kilo alla võttis, ja kolmas näitab, milline ta nüüd bikiinides välja näeb.

Sarah näeb igal pildil erinev välja – kuid üks asi on ka selge. Igal pildil on näha inimene sama naeratusega. Ta kirjutas postituse alla: «Muutus ei ole alati mugav või lihtne. Võib-olla sellepärast, et kogu meie elu on meid ajendatud sellele vastu seisma. Kui olin 12-aastane, otsustasid mu vanemad meie maja maha müüa ja ehitada uue. Ma keeldusin seda vaatama minemast. Ma ei tahtnud kolida. Ma ei tahtnud muutusi. Ma ei tahtnud tunnistada, et see toimub. Minu heakskiidutempliga või ilma.»

«Lõpuks me siiski kolisime. Ja see uus maja? See on koht, mida ma pean oma lapsepõlvekoduks… Olen nii õnnelik, et ma ei istunud igavesti oma vastuseisus ja kibestumuses, sest muidu oleksin jäänud ilma kõigest heast, mis tuli pärast muutusi.»