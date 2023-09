Miks me tunneme end pärast oksendamist kohe palju paremini?

Paljude silmis on oksendamine haiguse kõige kardetavam osa, olgu põhjuseks kõhuviirus või mõni muu vaevus. Mõned inimesed kannatavad isegi emetofoobia all – neil on hirm oksendamise ees. Nii ebameeldiv kui see ka pole, püüab teie keha teile teene teha, väljutades oksendamise teel kahjulikud ained. Kuid kas olete tundnud, et enesetunne on kohe pärast oksendamist märksa parem? Saame teada, miks see nii on.