Hea suuhügieen on üldise tervise seisukohalt samuti väga oluline, sest katkised hambad ja põletikukolded koormavad kogu keha. Lisaks põhjustavad hambakatt ja -kivi parodontiiti, mis võib suu hammastest päris lagedaks teha.

Väikeste muudatustega saab oma hambapesu kvaliteeti tublisti parandada. Parima tulemuse saavutab elektrilise hambaharjaga. Hambaarstid tuletavad inimestele siinkohal meelde, et hambaharja või -otsikut tuleb piisavalt sageli vahetada. Hea näitaja on tuhmuva hakkav harjapea ja harjased, mis hakkavad veidi harali minema. Siis on viimane aeg vahetus teha ja uus hambahari kasutusele võtta.