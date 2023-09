Meiginipid, mida üle 50 aasta vanused naised lihtsalt peavad teadma

Näiteks võisite 30. ja 40. eluaastates punnide peitmiseks kasutada täielikult katvat jumestuskreemi, kuid kuulsuste meigikunstnik Rebecca Restrepo ütleb, et pärast 50. eluaastat, vähem on rohkem. «Üks levinud viga, mida 50+ naiste puhul näen, on see, et nad arvavad, et peaksid vigade katmiseks kasutama rohkem meiki,» rääkis ta. Kortsud on loomulikud – need on seksikad! Ja meigi kuhjamine, et neid varjata, toob need rohkem esile.