Puhas kodu on oluline ja koristamine elementaarne. Üldiselt tähendab see pindade regulaarset puhastamist ja välisjalanõude esikusse jätmist. Kuid Redditi foorumisse tegi postituse mees, kelle jaoks on külalised need, kes tema kodu jaoks liiga palju mikroobe kaasas kannavad.