NÄDALA STIIL ⟩ Reimo Sagor, Saara Pius ja Piret Kalda näitasid, mida sügisel kandma peab

Moemaastikul palju aastaid tegutsenuna tundub mulle, et sügise saabumises on iga kord midagi tuttavat ja midagi täiesti uut. Moetrendide roll ongi pakkuda uut vaatenurka elule, ümbrusele ja iseendale. Värskendada eeskätt vaimu ja meelt ning alles seejärel anda ka välimusele värske ilme. Mitte miski elus ei kordu täpselt sellisena nagu möödunu.

Nüüdseks juba 63 aastat järjest tegutsenud Kaubamaja elujõud peitub ajaga sammu pidamises. Öeldakse, et ellu on võimalik jääda ainult muutumises. Märgilise tähendusega oli ka Kaubamaja sügispeo asukoht, värskelt renoveeritud Lillepaviljon. Kas teadsite, et see legendaare hoone on Kaubamaja eakaaslane? Kuid need kaks energiast pakatavat soliidses eas tegelast teevad vitaalsuselt ja värskuselt silmad ette kolm korda noorematelegi.