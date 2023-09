Foto on illustratiivne.

The Sunile jagab lugu Inglismaalt pärit 20-aastane naine. Ta kurdab, et sõbranna, kellega ta end lähedaseks peab, on viimasel ajal kuidagi kaugenenud. Naine kardab halvimat, sest sõbranna rääkis viimasel korral enesetapumõtetest.