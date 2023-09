OSKA ENNAST HOIDA ⟩ Ununenud tampoon maksis peaaegu naise elu

29-aastane Kelsey Foster oli tampoone kasutanud juba teismeeast saati ja tal polnud aimugi, et need võivad tervisele sedavõrd ohtu kujutada. Tema sõnul oli ta küll näinud tampoonikarbis väikest hoiatavat paberitükki, kuid polnud sellele kunagi tähelepanu pööranud, sest ei pidanud probleemi võimalikuks. «Koolis ega arsti juures pole see kunagi juhtuks tulnud, seega ei pidanud ma sellesse haigestumist tõenäoliseks.»