KAS TEIL OLI? ⟩ 5 nõukaaja mänguasja, mida said ainult jõukad lubada

Psühholoogid räägivad, et mida lihtsam on mänguasi, seda arendavam see on, sest lapsel tuleb sellega mängides fantaasiarikkam olla. Lihtne mänguasi aitab arendada lapse kujutlusvõimet. Sellegipoolest unistavad lapsed tulede ja viledega kallitest asjadest.