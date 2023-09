Kui soovid kasvatada pikki küüsi, tead kõiki sellega kaasnevaid võitlusi. Üks murdub ja siis on kogu vaev tühja. Või kasvab üks küüs palju kiiremini kui kõik teised. Ometigi saab teha mõningaid lihtsaid asju, et saada oma küüned soovitud pikkusesse, ilma et peaksid kulutama palju aega või vaeva. Allpool on kirjas näpunäited!