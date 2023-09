UUS TUTVUS ⟩ 40ndates Oliver avaldas, mis teda Mari puhul enim köitis

Kuidas Oliveril tutvumisäppides läks?

Tinderis oldud aastate jooksul sai Oliverile küllaltki selgeks, mis tutvusmaastikul toimub ja missugused inimesed äpis aktiivsed on. Kõik naisterahvad, kellega Oliver lõpuks päriselt kohtus, olid küll toredad, aga talle tundub, et tänapäeval loobutakse liiga kergelt suhtlusest, sest otsitaksegi võib-olla midagi lihtsat. Kui selgub, et enda elus tuleks partneri jaoks ruumi teha ja midagi oma senises elukorralduses muuta, siis aktiivne suhtlus pigem vaibub. Ta ei oska öelda, on see siis hirm tõsise suhte ees või polnud klapp piisavalt hea.

Oliverile tundus, et enamikul 35+ vanuses inimestel on elu juba paika loksunud, oma rutiinid kinnistunud ja tekkinud nii-öelda soovide nimekiri, mida partneris näha tahetakse. Vahel on see list justkui meelega üle idealiseeritud, et väga vähesed inimesed kaaslaseks sobiks. Vanusega kasvavad ilmselgelt ka eneseteadlikkus, enesearmastus — ongi okei soovida endale vaid parimat! Probleem tekib pigem katkiste inimestega, kes loovad taolise listi suuresti läheduse hirmus — äkki tulebki mu ellu see õige? Parem ehitada ümber müürid, olla ettevaatlik, analüüsida kõike üle ja eemalduda selle kõige käigus oma sisetundest. Elus väga haiget saanud inimesed võiksid ennekõike iseend leida, mitte kaaslase otsingul olla.

Mingeid suuri totrusi Oliver õnneks tutvumisäppides näinud polnud, pigem sedasama haavatavust ja segadust iseenda soovides.

Kuidas tutvus Mariga alguse sai?