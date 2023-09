Rebecca Antonucci oli 25-aastane, kui ta nakatus genitaalherpesesse – meesterahvas ütles talle, et oli käinud hiljuti arstlikus kontrollis ja on puhas. Kuid nii see polnud. Rebecca märgib, et ei tea, kas sõber otsustas diagnoosi meelega varjata või ta tõesti ei teadnud.