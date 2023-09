Naised väidavad, et see lihtne trikk teeb orgasmid intensiivsemaks

Sotsiaalmeedia platvorm TikTok on tõeline trendilooja. On see ilu, mood või retseptid, on TikToki kogukonnal hulganisti vastava sisuga klippe. Praegu levib uus seksitrend: belly press ehk kõhule vajutamine. Mis selle taga on ja miks see peaks tooma mõnusa orgasmi? Loe alt!